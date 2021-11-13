В Улан-Удэ на мемориальном комплексе состоялась церемония переноса «Вечного огня»

В Улан-Удэ на мемориальном комплексе состоялась церемония переноса «Вечного огня»

Работы по обслуживанию займут несколько дней. На это время огонь перевезут в военный комиссариат Октябрьского района города Улан-Удэ, где будет организовано его хранение.

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