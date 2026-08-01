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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усман Нурмагомедов: «За 11 месяцев уже третья сгонка веса. И каждый раз по 13-15 кг»

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал о своем состоянии после победы над Арчи Колганом .

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