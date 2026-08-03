Александр Куренков: в долгосрочной перспективе главную опасность представляют каскадные чрезвычайные ситуации, развивающиеся по «эффекту домино»

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковник Александр Куренков ответил на вопросы редакции информационно-аналитического издания «Союзники.
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