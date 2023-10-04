Германия согласилась обеспечить украинское зерно защитой ПВО – Bloomberg

Берлин решился на поставку Киеву нескольких систем ПВО.Пылающие украинские черноморские порты Рени и Измаил настолько впечатлили власти в Берлине, что они решились на поставку Киеву нескольких систем ПВО.
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