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Запад оставит на Украине «выжженную землю»

Запад оставит на Украине «выжженную землю»

Автор: Василий Иваненко Цель – максимально затруднить будущее развитие России Запад будет реализовывать на Украине стратегию «выжженной земли», если почувствует, что может окончательно потерять над ней контроль.

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Комментарии
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Мария Беликова
Совершенно верно! ТВ особенно надрывается. По всем психиатрическим законам новости должны иметь не более 20% негатива, иначе процент депрессивных психозов резко растёт. Так нет, в новостях собирают только 100% негатив. Исхитряются не упустить , кто кого зарезал, где автобус перевернулся и пр.
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5 час.
igor laptev
вы правы положительного минимум может есть смысл аккредитовать других людей на освещение событий?
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1 час.
лл
лина любимцева
ПОЭТОМУ Запад тоже не нужно &quot;жалеть&quot;... Все равно не оценят, как на это некоторые надеются.
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57 мин.

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