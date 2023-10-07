Запад оставит на Украине «выжженную землю»

Мария Беликова

Совершенно верно! ТВ особенно надрывается. По всем психиатрическим законам новости должны иметь не более 20% негатива, иначе процент депрессивных психозов резко растёт. Так нет, в новостях собирают только 100% негатив. Исхитряются не упустить , кто кого зарезал, где автобус перевернулся и пр.