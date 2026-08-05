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Бывший офицер полиции Лос-Анджелеса получил пожизненное заключение за похищение подростка ради BTC на сумму $350 000

Бывший офицер полиции Лос-Анджелеса получил пожизненное заключение за похищение подростка ради BTC на сумму $350 000

Во вторник бывший офицер полиции Лос-Анджелеса Эрик Халем был приговорен к пожизненному заключению плюс 15 годам тюремного заключения за участие в вооруженном ограблении 17-летнего подростка в Корейском квартале в декабре 2024 года, у которого был украден жесткий диск с BTC на сумму $350 000.

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