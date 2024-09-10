Милли китапханә җәй көне иң күп укылган китаплар исемлеген игълан итте

Бу җәйдә иң күп укылган татар китаплары арасына 9 татар язучысының исеме бар. Әмма «Нәфис әдәбият», «Нон фикшн/научпоп» топ исемлекләрендә дә, 3 яшь категориясенә караган балалар әдәбияты (12+, 6+, 0+) исемлекләрендә дә татар китаплары юк.
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