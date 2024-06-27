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Похудел и стал очень плох: Лев Лещенко напугал внешним видом поклонников

Похудел и стал очень плох: Лев Лещенко напугал внешним видом поклонников

Лев Лещенко. Фото: bangkokbook.ruЛегендарный народный артист РСФСР Лев Лещенко, вызвавший недавно беспокойство у своих поклонников из-за новых фотографий, будет являться одним из главных исполнителей музыкального фестиваля Stereoleto, который пройдет в начале июля в Москве.

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