В Алтайском крае сняли судимость с экс-управделами губернатора Алексея Белобородова

Прокуратура выступала с протестом, но не добилась успеха С бывшего управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова сняли судимость по приговору, вынесенному в 2020 году.
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