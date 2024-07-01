Наш генерал сдался НАТО? Четыре самых неприятных вопроса в истории с исчезновением Татьяны Шевцовой

Ратник Ратник

Конь Юлий из цикла известных мультиков, говорил на подобное предложение: "Не смешите мои подковы". Вы что, предлагаете разогнать 98% наших законотворцев и слуг народа? НЕ БУДЕТ ЭТОГО, пока такие дамы и чубайсы будут спокойно уезжать со всем награбленным. А они БУДУТ уезжать, пока тех, кто это допустил, не станут сажать. а ещё лучше, отстреливать... А ЭТОГО НЕ БУЖДЕТ НИКОГДА!