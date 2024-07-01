Из Минобороны внезапно исчезла 54-летняя "генеральша" Шевцова. В связи с её предполагающейся сдачей НАТО возникло четыре вопроса.
Наш генерал сдался НАТО? Четыре самых неприятных вопроса в истории с исчезновением Татьяны Шевцовой
Комментарии
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Ратник Ратник
Конь Юлий из цикла известных мультиков, говорил на подобное предложение: "Не смешите мои подковы". Вы что, предлагаете разогнать 98% наших законотворцев и слуг народа? НЕ БУДЕТ ЭТОГО, пока такие дамы и чубайсы будут спокойно уезжать со всем награбленным. А они БУДУТ уезжать, пока тех, кто это допустил, не станут сажать. а ещё лучше, отстреливать... А ЭТОГО НЕ БУЖДЕТ НИКОГДА!
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11 час.
Leon Dan
Вопросов много. Но тут главное уже не просто "не выйти на самих себя", а не выйти на самую верхушку-макушку.
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1 час.
LD
Leon Dan
Начинающих что-то понимать пока еще очень мало.
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1 час.
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