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Царьград

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Наш генерал сдался НАТО? Четыре самых неприятных вопроса в истории с исчезновением Татьяны Шевцовой

Наш генерал сдался НАТО? Четыре самых неприятных вопроса в истории с исчезновением Татьяны Шевцовой

Из Минобороны внезапно исчезла 54-летняя "генеральша" Шевцова. В связи с её предполагающейся сдачей НАТО возникло четыре вопроса.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Конь Юлий из цикла известных мультиков, говорил на подобное предложение: &quot;Не смешите мои подковы&quot;. Вы что, предлагаете разогнать 98% наших законотворцев и слуг народа? НЕ БУДЕТ ЭТОГО, пока такие дамы и чубайсы будут спокойно уезжать со всем награбленным. А они БУДУТ уезжать, пока тех, кто это допустил, не станут сажать. а ещё лучше, отстреливать... А ЭТОГО НЕ БУЖДЕТ НИКОГДА!
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11 час.
Leon Dan
Вопросов много. Но тут главное уже не просто &quot;не выйти на самих себя&quot;, а не выйти на самую верхушку-макушку.
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1 час.
LD
Leon Dan
Начинающих что-то понимать пока еще очень мало.
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1 час.

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