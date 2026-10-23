По данным Росстата, на начало октября в России было собрано 14,65 миллиона тонн картофеля, что на 8,7 процента меньше, чем в тот же период годом ранее.
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