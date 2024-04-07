Марракеш (ATP). Финал. Берреттини сыграет с Карбаллесом Баэна

Сетка турнира здесь. Grand Prix Hassan II Марракеш, Марокко 1 – 7 апреля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт Финал Роберто Карбаллес Баэна (Испания) Маттео Берреттини (Италия) Дата проведения 7 апреля, 17.
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