Эксперт рассказал об уникальных экспонатах в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ

На выставке «#ТретьяковкаНаВДНХ», которая открылась 20 ноября в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ, представлены уникальные экспонаты, такие как горельеф работы скульптора Евгения Вучетича и полотно художника Александра Герасимова «II съезд колхозников-ударников».