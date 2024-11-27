Эксперт рассказал об уникальных экспонатах в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ

На выставке «#ТретьяковкаНаВДНХ», которая открылась 20 ноября в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ, представлены уникальные экспонаты, такие как горельеф работы скульптора Евгения Вучетича и полотно художника Александра Герасимова «II съезд колхозников-ударников».
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