Что принесет жителям Петербурга скандинавский циклон: синоптик сделал неутешительный прогноз

Рассказываем, что принесет жителям Петербурга скандинавский циклон в выходные.Ведущий специалист центра погоды "Фобос", Михаил Леус, предупредил жителей Петербурга о приближении скандинавского циклона, который принесет небольшой мороз в ближайшие дни.
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