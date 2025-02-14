В Госдуме предложили платить россиянам за крепкий брак

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Депутаты Госдумы от ЛДПР, включая председателя комитета по социальной политике Ярослава Нилова, выступили с инициативой о материальном поощрении супружеских пар, состоящих в официальном браке не менее 30 лет.