В Госдуме предложили платить россиянам за крепкий брак

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Депутаты Госдумы от ЛДПР, включая председателя комитета по социальной политике Ярослава Нилова, выступили с инициативой о материальном поощрении супружеских пар, состоящих в официальном браке не менее 30 лет.
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