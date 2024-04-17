Взявший на себя руководство подразделением специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов поделился сведениями о том, что военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации успешно разгромили укрепление нацистов киевского режима.
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