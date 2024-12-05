Собака стала лучшим другом человека более 10 тысяч лет назад. Археологи нашли доказательства

Исследователи из Университета Аризоны и Управления сельскохозяйственных исследований США пришли к выводу, что процесс одомашнивания собак произошёл около 12 тысяч лет назад, а не 10 тысяч, как считалось ранее.
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