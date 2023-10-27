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Какие ваши доказательства: ох уж этот русский язык в западных фильмах

Какие ваши доказательства: ох уж этот русский язык в западных фильмах

Интересно, почему при таких внушительных бюджетах западных кинокартин во многих фильмах допускаются подчас чересчур комичные ошибки в написании русских слов? Возможно, потому, что процент зрителей, знающих русский язык, не критичен? Но все же это не отменяет того, насколько нелепо для русскоязычного человека может выглядеть та или иная надпись.

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