Патрушев: война против РФ продолжится после "горячей фазы" конфликта на Украине

Прокси-война против России продолжится даже после завершения украинского конфликта. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности, передает РИА Новости.
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