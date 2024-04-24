Причину зимней аварии на левобережье назвал губернатор Андрей Травников

Причиной крупной коммунальной аварии в Новосибирске в январе-2024 стали нерабочие перемычки. К такому выводу пришла специальная комиссия, которая занималась расследованием причин ЧП на левом берегу города.
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