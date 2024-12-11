Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

284 подписчика

SpaceX признан самым ценным частным стартапом в мире

SpaceX признан самым ценным частным стартапом в мире

Оценочная рыночная стоимость SpaceX подскочила примерно до 350 млрд долларов, сообщает Bloomberg. “SpaceX и ее инвесторы договорились о покупке акций компании на сумму 1,25 млрд долларов в рамках сделки, стоимость которой оценивается производителем ракет и спутников Илона Маска примерно в 350 млрд долларов”, - говорится во электронном письме компании, с которым ознакомилось агентство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх