SpaceX признан самым ценным частным стартапом в мире

Оценочная рыночная стоимость SpaceX подскочила примерно до 350 млрд долларов, сообщает Bloomberg. “SpaceX и ее инвесторы договорились о покупке акций компании на сумму 1,25 млрд долларов в рамках сделки, стоимость которой оценивается производителем ракет и спутников Илона Маска примерно в 350 млрд долларов”, - говорится во электронном письме компании, с которым ознакомилось агентство.
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