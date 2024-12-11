SpaceX признан самым ценным частным стартапом в мире

Оценочная рыночная стоимость SpaceX подскочила примерно до 350 млрд долларов, сообщает Bloomberg. “SpaceX и ее инвесторы договорились о покупке акций компании на сумму 1,25 млрд долларов в рамках сделки, стоимость которой оценивается производителем ракет и спутников Илона Маска примерно в 350 млрд долларов”, - говорится во электронном письме компании, с которым ознакомилось агентство.