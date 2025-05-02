Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что самую популярную партию ФРГ Альтернатива дл.Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что самую популярную партию ФРГ «Альтернатива для Германии» признали экстремистской.
Володин заявил о крахе демократии в Европе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Мария ВеселовскаяТомаш
ВОЗМУЩЕНИЮ НЕТ ПРЕДЕЛА! Фашизм никак не хочет уступить места, дорогу другим толковым, умным, "человекам"! И всё-таки подвижки есть - мир увидел, что значит ФАШИЗМ! Если воздвигают памятники нашим победителям! Если выступают против - нам не свернуть с дороги! И за нами идут другие страны и Азии , и Африки! Дай Бог МИРА и ДОБРОТЫ!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии