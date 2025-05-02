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Володин заявил о крахе демократии в Европе

Володин заявил о крахе демократии в Европе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что самую популярную партию ФРГ Альтернатива дл.Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что самую популярную партию ФРГ «Альтернатива для Германии» признали экстремистской.

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Комментарии
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Мария ВеселовскаяТомаш
ВОЗМУЩЕНИЮ НЕТ ПРЕДЕЛА!   Фашизм  никак не хочет уступить места, дорогу другим толковым, умным, &quot;человекам&quot;!  И всё-таки подвижки есть  - мир увидел, что значит ФАШИЗМ! Если воздвигают памятники нашим победителям! Если выступают против - нам не свернуть с дороги! И за нами идут другие страны и Азии , и Африки!  Дай Бог МИРА и ДОБРОТЫ!
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