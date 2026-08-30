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Вести Севастополь

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Севастополец едва не лишился автомобиля, накопив огромную задолженность по налогам

Севастополец едва не лишился автомобиля, накопив огромную задолженность по налогам

Опасаясь лишиться автомобиля, севастопольский предприниматель оплатил задолженность по налогам.Предприниматель из Севастополя перестал платить налоги и накопил задолженность почти на 800 тысяч рублей.

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