Севастополец едва не лишился автомобиля, накопив огромную задолженность по налогам

Опасаясь лишиться автомобиля, севастопольский предприниматель оплатил задолженность по налогам.Предприниматель из Севастополя перестал платить налоги и накопил задолженность почти на 800 тысяч рублей.
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