Уважаемые ялтинцы, и в особенности - крымские татары и все, кто исповедуют ислам!

Примите самые светлые и тёплые поздравления с национальным праздником Хыдырлез! Издавна этот праздник означает старт сельскохозяйственного цикла, а начинался он в день, когда в поле появлялся первый колос.
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