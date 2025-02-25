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Новый Нижегородский

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Выставка «Народы Великой степи: буряты, калмыки».05.07.22 —...

Выставка «Народы Великой степи: буряты, калмыки».05.07.22 —...

Выставка «Народы Великой степи: буряты, калмыки».05.07.22 — 31.12.25.Выставка посвящена двум родственным монголоязычным народам России, тесно связанным общей многовековой историей, культурой, традициями и обычаями.

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