Выставка «Народы Великой степи: буряты, калмыки».05.07.22 — 31.12.25.Выставка посвящена двум родственным монголоязычным народам России, тесно связанным общей многовековой историей, культурой, традициями и обычаями.
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