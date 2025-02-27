Спецоперация России, о которой не говорят вслух: Как Дания "сложила лапки"

Недавний отчёт Стратегического центра передовых коммуникаций НАТО предоставил огромное количество новой терминологии в сфере кибербезопасности и информационных войн, однако, помимо теории, отчёт содержит в себе обвинения в сторону России в проведении информационных операций по влиянию на внутреннею аудиторию Дании и на имидж страны за границей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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