Фефелова и Валов принесли России вторую победу на юниорском Гран-при

БАНГКОК (ИА Реалист). Российский дуэт Мария Фефелова и Артём Валов 5 сентября одержал вторую подряд победу на этапах юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в танцах на льду.
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