Станкевич назвал главного врага мира, который стоит на пути переговоров с Украиной

Сергей Станкевич высказал свое мнение о том, почему Киев будет саботировать любые предложения и что на самом деле стоит за словами госсекретаря США Марко Рубио о разработке «дорожной карты» для возобновления переговоров между Украиной и Россией.
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