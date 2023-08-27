Новый закон о такси 2023: что водителям и пассажирам нужно знать о нововведении

Новый закон о такси вступает в силу с 1 сентября 2023 года. В материале 78.ru разбираемся, что нужно знать, как изменятся цены, как закон о такси повлияет на жизнь простых людей и водителей, а также расскажем про плюсы и минусы нововведения.
Новый закон о такси вступает в силу с 1 сентября 2023 года. В материале 78.ru разбираемся, что нужно знать, как изменятся цены, как закон о такси повлияет на жизнь простых людей и водителей, а также расскажем про плюсы и минусы нововведения.
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