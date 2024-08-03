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На Украине спрогнозировали возвращение отключений электроэнергии

На Украине спрогнозировали возвращение отключений электроэнергии

При установлении на территории Украины жары в стране может снова начаться отключение электроэнергии. Возвращение отключений спрогнозировал председатель правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова приводит ТАСС.

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