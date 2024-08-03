На Украине спрогнозировали возвращение отключений электроэнергии

При установлении на территории Украины жары в стране может снова начаться отключение электроэнергии. Возвращение отключений спрогнозировал председатель правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова приводит ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии