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Дуглас Сантос во время матча бутсой наступил на голову игрока "Балтики" Менделя

Дуглас Сантос во время матча бутсой наступил на голову игрока "Балтики" Менделя

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос наступил бутсой на голову полузащитнику калининградской «Балтики» Андрею Менделю в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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