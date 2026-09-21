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Синоптик Леус заявил, что Москва попала в теплый сектор циклона

Синоптик Леус заявил, что Москва попала в теплый сектор циклона

В Московском регионе установилась теплая погода, температура превышает климатическую норму. Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

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