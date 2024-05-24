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Как выглядели элитные дома в Советском Союзе и почему они по сей день привлекают внимание

Как выглядели элитные дома в Советском Союзе и почему они по сей день привлекают внимание

Стоит ли говорить о том, что в советские времена большинство людей жили скромно и просто, ютясь в коммуналках или бараках до тех пор, пока государство не стало выделять (пусть, и небольшие) квартиры семьям.

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