Элиты Средней Азии и Закавказья спорят кто из них «создавал» Россию.

Идея завоевывает мир, все соседи пошли по пути создания Институтов "помяти", исследования которых в известном варианте начали представлять Россию. В итоге мы пришли к, мягко говоря, недопониманию исторического развития нашей государственности, роли государственнообразующего русского народа в этом процессе. Главная задача заключается в развитии исторической нуки, методологии иследования, открытия направлений продвижения России. В противном случае складвающееся политика приведет к замещение русского народа мигрантами.

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Пока Российская Федерация в 90-е годы была в разрухе - никто не претендовал на эту самую разруху, а тем более помогать бороться с ней не торопился... сейчас же от претендентов на различные "плюшки" за счет России скоро вконец замучаемся отбиваться...лезут без совести, без чести, как тараканы чующие что есть чем поживиться... "На чужой каравай рот не разевай!"