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Элиты Средней Азии и Закавказья спорят кто из них «создавал» Россию.

Элиты Средней Азии и Закавказья спорят кто из них «создавал» Россию.

Пусть разберутся между собой, а мы победителю дадим люлей! По крайней мере, раньше давали. БлокнотРУ Отношения России с нашими «друзьями и партнерами» по Средней как они любят подчёркивать и поправлять Центральной) Азии и Закавказья, с которыми долго делили общий советский хлеб, напоминают улицу с односторонним движением.

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Комментарии
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В
Валерий
Идея завоевывает мир, все соседи пошли по пути создания Институтов &quot;помяти&quot;, исследования которых в известном варианте начали представлять Россию. В итоге мы пришли к, мягко говоря, недопониманию исторического развития нашей государственности, роли государственнообразующего русского народа в этом процессе.  Главная задача заключается в развитии исторической нуки, методологии иследования, открытия   направлений продвижения России. В противном случае складвающееся политика приведет к замещение русского народа мигрантами.
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11 час.
ЛС
Лидия Санникова
Комплексы? Значимость свою поднимают. Сами жить могут только на халяве у России.
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10 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Пока Российская Федерация в 90-е годы была в разрухе - никто не претендовал на эту самую разруху, а тем более помогать бороться с ней не торопился... сейчас же от претендентов на различные &quot;плюшки&quot; за счет России скоро вконец замучаемся отбиваться...лезут без совести, без чести, как тараканы чующие что есть чем поживиться... &quot;На чужой каравай рот не разевай!&quot;
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8 час.

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