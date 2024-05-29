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Newsweek: Украине придется пойти на мирную сделку на условиях РФ

Newsweek: Украине придется пойти на мирную сделку на условиях РФ

Издание Newsweek предрекло Киеву мирную сделку на условиях Москвы. Об этом пишет РИА Новости. В частности, в публикации говорится об отсутствии у Украины другого выбора, кроме как заключить сделку на условиях России.

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