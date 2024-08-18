Звезда "Уральских пельменей" Гурская назвала причину ухода из проекта

Известное юмористическое шоу "Уральские пельмени" дало путевку в жизнь нескольким ярким артистам. При этом многие юмористы в определенный момент принимали решение покинуть коллектив с тем, чтобы дальше двигаться по собственной траектории.
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