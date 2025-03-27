Путин объявил о начале масштабной стройки в Арктике

Президент Владимир Путин дал старт масштабной стройки в Арктике. Мастер-планы развития 16 опорных населенных пунктов были представлены главе государства в Мурманске на VI Международном арктическом форуме.
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