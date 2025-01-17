Узбекистан интенсивно прокладывает новые торговые пути в обход России

Правительство Узбекистана интенсифицирует меры по прокладыванию торговых маршрутов в обход России. Указ, изданный президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, утверждает пятилетний план усовершенствований для содействия торговле через Средний коридор, что формирует сеть, соединяющую Китай с Европой через путь в Каспийском море.