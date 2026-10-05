Пленный боевик ВСУ: обещали не отправлять на выходу после ранения

Взятый в плен украинский оккупант из 35-й отдельно бригады морской пехоты ВСУ Рубан Роман рассказал, как его взяли в плен в зоне, где, по словам командования, были только украинские оккупанты.
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