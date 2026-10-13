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Контрафронт

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Саудовская Аравия: Air Cairo приостановила полеты в аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида...

Саудовская Аравия: Air Cairo приостановила полеты в аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) до 17 октября после закрытия аэропорта из-за смертоносных ракетных ударов йеменских хуситов.

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