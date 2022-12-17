Сильвестр о команде из финалистов ЧМ: «10 французов и Месси вместо Жиру. А представьте, как хороша была бы Франция с Бензема, Погба, Канте, Нкунку и Люкой»

Сильвестр о команде из финалистов ЧМ: «10 французов и Месси вместо Жиру. А представьте, как хороша была бы Франция с Бензема, Погба, Канте, Нкунку и Люкой»

Экс-защитник сборной Франции Микаэль Сильвестр высказался о силе команды. – Франции не хватает пятерых ключевых футболистов, представьте, как хороша была бы эта команда с Каримом Бензема, Полем Погба, Нголо Канте, Люкой Эрнандесом и Кристофером Нкунку.

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