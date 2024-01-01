Русские асы преподали урок французам. Потому что не нужно лезть поперёк батьки

MASTER SGT. MATTHEW PLEW/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Вчера 4,1K прочитали Французы уж очень активно пытаются вскарабкаться на башню мирового рынка вооружения и хоть кому-то впихнуть свои самолёты с изысканным названием "Рафаль".
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