Русские асы преподали урок французам. Потому что не нужно лезть поперёк батьки

MASTER SGT. MATTHEW PLEW/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Вчера 4,1K прочитали Французы уж очень активно пытаются вскарабкаться на башню мирового рынка вооружения и хоть кому-то впихнуть свои самолёты с изысканным названием "Рафаль".