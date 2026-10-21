Суд обязал ООО «Глобус Групп» под руководством зятя липецкого застройщика и внука министра СССР Антона Колпакова выплатить предпринимателю 8,9 млн рублей за пользование чужими денежными средствами, возникшими из-за неполученной арендной платы за период с 2023 по 2025 год.
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