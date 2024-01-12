За наркотики сдавали квартиру под притон жители Новосибирска

В Дзержинском районе Новосибирска обнаружен и ликвидирован наркопритон. Организаторов «нехорошей» квартиры задержали при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии «СОБР», сообщает ГУ МВД России по региону.
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