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В Норильске из школьного меню исключили свинину под предлогом «уважения религиозных особенностей»

В Норильске из школьного меню исключили свинину под предлогом «уважения религиозных особенностей»

Поставщик школьного питания "ПроСервис Таймыр" в Норильске исключил из рациона детей свинину.Об этом рассказал ведущий местный портал "Северный город" в репортаже со встречи представителей предприятия с родителями учащихся школы №1.

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