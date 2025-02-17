Выборы в Абхазии: Москва следит с тревогой, Турция — с надеждой, Грузия — со злобой

С

Странник

"Например, там происходит очень хороший процесс, когда лучшим выпускникам старших классов абхазских школ предоставляют гранты на обучение в российских университетах. После этого они возвращаются на родину не только с качественными профессиональными навыками, но и с благодарностью к России в своей душе, они становятся нашими патриотами." Родионов больной? Вы серьезно, или вы дебил? Какие патриоты? клопы, присосавшиеся у телу России. Вы хоть что то вспомните, что абхазия хоть раз с 90-х сделала что то доброе для России? действительно стоящее? НИЧЕГО. так что уймите свои влажные фантазии.