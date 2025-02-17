Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Выборы в Абхазии: Москва следит с тревогой, Турция — с надеждой, Грузия — со злобой

Выборы в Абхазии: Москва следит с тревогой, Турция — с надеждой, Грузия — со злобой

Свободная Пресса Одной из наиболее топовых тем последних дней в российском медиапространстве является тема досрочных выборов президента Абхазии.

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Комментарии
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Владимир Иванов
Халявщики!
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7 час.
С
Странник
&quot;Например, там происходит очень хороший процесс, когда лучшим выпускникам старших классов абхазских школ предоставляют гранты на обучение в российских университетах. После этого они возвращаются на родину не только с качественными профессиональными навыками, но и с благодарностью к России в своей душе, они становятся нашими патриотами.&quot; Родионов больной? Вы серьезно, или вы дебил? Какие патриоты? клопы, присосавшиеся у телу России. Вы хоть что то вспомните, что абхазия хоть раз с 90-х сделала что то доброе для России? действительно стоящее? НИЧЕГО. так что уймите свои влажные фантазии.
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1 час.
АК
Александр Козлов
Грузия и в советское время была опасна.
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1 час.
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