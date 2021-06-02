Самое важное и интересное на ПМЭФ-2021

Завтра — первый день Санкт-Петербургского экономического форума: российские (и иностранные — но их будет очень немного) чиновники и бизнесмены встретятся, чтобы обсудить перспективы бизнеса во время и после пандемии, пути выхода российской экономики из стагнации и многое другоеПетр Мироненко Завтра — первый день Санкт-Петербургского экономического форума: российские (и иностранные — но их будет очень немного) чиновники и бизнесмены встретятся, чтобы обсудить перспективы бизнеса во время и после пандемии, пути выхода российской экономики из стагнации и многое другое.