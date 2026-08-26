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Scandal-Plagued KPMG To Cut Australian Workforce Following Government Contract Suspension

Scandal-Plagued KPMG To Cut Australian Workforce Following Government Contract Suspension

Scandal-Plagued KPMG To Cut Australian Workforce Following Government Contract Suspension A major consultancy firm under fire for misconduct in its audit business is cutting its local workforce following a suspension from applying for new government contracts.

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