Пятница как выходной: Мишустин объявил о долгожданной реформе для россиян Юлия ЧелкановаС весны 2025 года россияне смогут наслаждаться новым форматом выходных, который был анонсирован премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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