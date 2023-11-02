The Times: возможная эскалация вокруг Тайваня добьет президентство Байдена

В условиях, когда США, постоянно сталкиваясь с конфликтами на Украине и в Ближнем Востоке, находятся на грани своих возможностей, возникает опасение, что потенциальная эскалация в отношении Тайваня может погубить президенство Джо Байдена, такое мнение выразили авторы британской газеты The Times.